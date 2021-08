Juventus empata. Cristiano Ronaldo com golo anulado nos descontos

A Juventus empatou 2-2 contra a Udinese na primeira jornada da liga italiana. Cristiano Ronaldo começou no banco e teve um golo anulado nos descontos.

A “Vecchia Signora” esteve a vencer por 2-0, com golos de Dybala e Cuadrado.

No entanto, os donos da casa reagiram no segundo tempo e igualaram com tentos de Pereyra e Deulofeu.

Já com CR7 em campo (entrou ao minuto 60), a Juventus fez um terceiro golo, precisamente apontado pelo avançado português, mas o VAR anulou por fora de jogo.

A não titularidade de Cristiano Ronaldo levantou polémica em Itália, mas Nedved, vice-presidente do clube, garante que o avançado luso vai manter-se.