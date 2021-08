Correa volta a dar vitória ao Atlético Madrid

O argentino Angel Correa voltou a ser decisivo para o Atlético de Madrid, ao marcar o único golo da vitória do campeão sobre o Elche, na segunda jornada da Liga de futebol espanhola.

Na primeira jornada, Correa já tinha dado nas vistas ao bisar no triunfo sobre o Celta de Vigo, por 2-1. Correa, em verdadeiro estado de graça, com oito golos em oito jogos, lidera a lista dos marcadores, com os seus três golos.

Aos 39 minutos, Correa tirou partido de uma saída totalmente fora de tempo do guarda-redes elche, Kiko Casilla, para assegurar os três pontos e a liderança provisória ao clube da capital.

O Atlético, com seis pontos, ainda pode ser ultrapassado pelo Real Madrid, se este ganhar ao Levante, já que ficará com melhor diferença de golos, pois goleou o Alavés na primeira ronda.

Dia de festa no Wanda-Metropolitano, com 24.926 espetadores nas bancadas, para ver pela primeira vez ao vivo a taça da conquista do campeonato no ano passado.

Um ano e meio depois, as bancadas abriram-se no estádio do Atlético, ainda que com limites de ingressos.

Na equipa do Atlético, estreou-se o médio argentino Rodrigo de Paul, a mais sonante contratação de verão, que esteve na seleção vencedora da Copa América. Ativo, não virou a cara ao trabalho defensivo e esteve no golo de Correa, com um passe bem medido.

O português João Félix continua fora da equipa, lesionado num pé.