Manchester City goleia com 3 portugueses no onze

O Manchester City, com os portugueses João Cancelo, Ruben Dias e Bernardo Silva a titulares, goleou o Norwich por 5-0 e somou a primeira vitória na liga inglesa de futebol, em partida da segunda jornada.

O trio luso, às ordens do treinador espanhol Pep Guardiola, cumpriu os 90 minutos do encontro, mas foi o defesa central Ruben Dias quem se destacou, aos 84 minutos, com um grande passe a assistir Riyad Mahrez para o 5-0 final.

A jogar em casa, os “citizens” dominaram a partida desde cedo e chegaram à vantagem através de um autogolo de Tim Krul (07), a que se seguiram os remates certeiros de Grealish (22), Laporte (64), Sterling (71) e Mahrez (84).

Em Leeds, a equipa da casa empatou 2-2 com o Everton de André Gomes, ausente por lesão, numa partida de 'parada e resposta' onde Calvert-Lewin (30) adiantou os forasteiros de grande penalidade, Klich (41) igualou antes do intervalo, Gray (50) voltou a colocar o Everton na frente, mas o antigo jogador do Sporting, Raphinha (73), estabeleceu a igualdade final.

Empate (0-0) foi também o resultado registado na partida que opôs o Crystal Palace ao Brentford, enquanto o Aston Villa venceu, em casa, o Newcastle, por 2-0, com golos de Ings (45+3) e El-Ghazi (62, grande penalidade).

Ao início da tarde, o Liverpool somou a segunda vitória noutros tantos encontros da Premier League 2021/22, com o português Diogo Jota (18) a inaugurar o marcador e Sadio Mane (69) a fechar o resultado em 2-0.

Quando ainda faltam disputar metade dos encontros da segunda jornada, o Liverpool lidera isolado a classificação com seis pontos, seguido de Everton e Brentford (quatro), mas ainda pode ser apanhado por Manchester United, Chelsea, West Ham, Watford, Brighton, Tottenham e Leicester, todos com três pontos e apenas um jogo disputado.