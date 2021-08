Rafa Mir, avançado do Wolverhampton que esteve emprestado a vários clubes nas últimas épocas, é reforço do Sevilha, informou o clube andaluz, esta sexta-feira.

“O Sevilha FC confirma um novo reforço para a época 2021/22, com a chegada do avançado espanhol Rafa Mir. Proveniente do Wolverhampton, da Liga inglesa, o avançado assina até 2027”, refere o clube.

Os valores do negócio não são oficiais, mas a imprensa espanhola fala em 15 milhões de euros.

Rafa Mir, de 24 anos, esteve ao serviço da seleção espanhola nos Jogos Olímpicos de Tóquio, depois da época realizada no Huesca, em que marcou 16 golos, em 39 jogos.

Estreado na equipa principal do Valencia por Nuno Espírito Santo, foi o treinador português que o levou para Inglaterra em 2018, depois de ter feito 15 golos, em meia época, pela equipa B dos valencianos.

Rafa Mir, no entanto, nunca foi opção no Wolverhampton. Antes de ser cedido ao Huesca também foi emprestado ao Las Palmas e ao Nottingham Forest.