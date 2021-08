PSG vence Brest ainda sem Messi, Neymar e Ramos

O Paris Saint-Germain venceu em casa do Brest, por 4-2, na terceira jornada da Ligue 1.

Ander Herrera abriu o marcador, aos 23 minutos, antes de Kylian Mbappé dilatar a vantagem, aos 36. O Brest deu luta e não cedeu vitória fácil ao PSG. Honorat reduziu aos 42 minutos de jogo, que abriu a discussão pelo resultado.

Gueye marcou um grande golo de fora da área, aos 73 minutos de jogo, antes do Brest ter nvoamente reduzido, por Mounie, aos 85. Já nos descontos, Di María fechou as contas, em 4-2.

O treinador do PSG, Pochettino, ainda não contou com os reforços de peso Messi e Sergio Ramos, assim como Neymar, a recuperar de lesão. O internacional português Danilo Pereira não saiu do banco de suplentes.

O PSG é líder isolado do campeonato, à condição, com 9 pontos. O Brest mantém-se com os mesmos dois pontos, no 12º lugar.