O defesa esquerdo Emerson Palmieri troca a Roma pelo Lyon.

O italiano chega por empréstimo do Chelsea, que recebe 500 mil euros.

Os franceses ficam com opção de compra no final da temporada.

Emerson, de 27 anos, é formado no Santos, mas seguiu para itália em 2014 e já se naturalizou (fez parte do grupo campeão no Euro 2020).