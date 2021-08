José Peseiro demite-se de selecionador da Venezuela

José Peseiro demitiu-se do comando técnico da seleção da Venezuela, anunciou Jorge Giménez, presidente da federação, em conferência de imprensa.

"Ontem recebemos uma carta de José Peseiro para rescindir o seu contrato. Falámos com ele e entendemos o seu ponto de vista. Ele pediu-nos um tempo para analisar, mas acabou por confirmar a sua saída", disse.

O treinador português foi anunciado como selecionador venezuelano em fevereiro de 2020, mas venceu apenas um jogo em 10 disputados.

José Peseiro teve grandes dificuldades para orientar a equipa na Copa América, devido a um surto de Covid-19 que afetou praticamente todo o plantel. A Venezuela fez apenas dois pontos no grupo B e ficou no último lugar.

Com 61 anos, Peseiro conta com passagens pelo Sporting, FC Porto, Braga, Vitória de Guimarães, Nacional da Madeira, Al Sarjah, Al-Ahly, Al-Wahda, Rapid Bucareste, Panathinaikos e foi adjunto do Real Madrid.