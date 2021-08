Gary Cahill é reforço do Bournemouth

O Bournemouth anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Gary Cahill. O central, de 35 anos, chega ao clube a custo zero, despois de ter terminado contrato com o Crystal Palace.

O internacional inglês, que se destacou no Chelsea, clube pelo qual foi bicampeão nacional, venceu uma Liga dos Campeões e duas Liga Europa, prossegue carreira no Championship, segundo escalão do futebol inglês, depois de anos sucessivos na Premier League.

Após duas temporadas no Palace - na última fez 20 jogos e marcou um golo -, Cahill assina por uma época pelo Bournemouth, que no ano passado foi eliminado na "play-off" de promoção.