Fluminense lamenta que golos fora ainda contem para desempate na Libertadores

O Fluminense foi eliminado da Taça Libertadores, pelo Barcelona de Guayaquil. Os equatorianos seguem para as meias-finais da competição, depois de dois empates com os brasileiros, nos "quartos".

A regra dos golos fora, como critério de desempate, já anulada na Europa, ainda conta na América do Sul e isso ditou o afastamento imediato dos cariocas, no final dos 90 minutos do segundo jogo.

A partida terminou com empate a um. Mastriani marcou para o Barcelona, aos 73 minutos, e Fred igualou, de penálti, aos 90+8'. Resultado agregado de 3-3, mas o empate a dois no Brasil beneficiou a equipa do Equador, que vai encontrar o Flamengo nas meias-finais.

Na outra meia-final, o Palmeiras, de Abel Ferreira, defronta o Atlético Mineiro.