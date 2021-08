Bétis-Cádiz. Rui Silva defende penálti, mas árbitro manda repetir

Rui Silva defendeu uma grande penalidade no jogo entre Bétis e Cádiz, mas o árbitro mandou repetir porque o internacional português saiu dos postes.

O guardião estreou-se no Benito Villamarín como reforço do Bétis, e quase tinha um arranque perfeito de jogo. Defendeu um penálti de Álvaro Negredo, aos 10 minutos, mas mandou repetir por não estar na posição correta. Na segunda tentativa, o ponta de lança espanhol não falhou.

O Bétis chegou ao empate pouco depois, aos 22 minutos, por Juanmi, e o resultado não voltou a mexer.

William Carvalho foi suplente utilizado no Bétis. Foi lançado a jogo aos 69 minutos. Bétis e Cádiz somam mais um empate e partilham o sexto lugar do campeonato, com dois pontos.