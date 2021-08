Arsenal confirma contratação de Odegaard ao Real Madrid

O Arsenal anunciou, esta sexta-feira, a contratação, em definitivo, de Martin Odegaard. O jogador norueguês, de 22 anos, mantém-se no clube londrino, depois de ter sido cedido, a título de empréstimo, na época passada, pelo Real Madrid.

Os clubes não divulgam os valores do negócio, mas a imprensa inglesa refere que o Arsenal investiu 35 milhões de euros em Odegaard.

Em meia época, o médio-ofensivo fez 20 jogos pelo Arsenal e marcou dois golos.

Odegaard assina um contrato de longa duração, informam os "gunners", e desvincula-se do Real Madrid, clube a que estava ligado desde 2014/15, quando foi contratado ao Sromsgodset, quando tinha apenas 16 anos.

Odegaard nunca conseguiu lugar efetivo no plantel do Real. Jogou pela equipa B, foi cedido aos holandeses do Heerenveen e do Vitesse, passou pela Real Sociedad, sempre com prestações de destaque, mas pela equipa principal do Real Madrid fez apenas nove 11 jogos, nove dos quais na temporada passada, antes de rumar ao Arsenal.