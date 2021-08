André Silva marca e assiste na vitória do Leipzig

O internacional português André Silva brilhou na goleada do RB Leipzig, em casa, frente ao Estugarda por 4-0.

Dominik Szoboszlai abriu o marcador com um grande golo, aos 38 minutos de jogo. Os restantes golos surgiram já no segundo tempo.

Forsberg fez o segundo, aos 46, assistido por André Silva, e Szoboszlai bisou aos 52 minutos. André Silva fez o primeiro golo pelo RB Leipzig aos 65 minutos de jogo, de grande penalidade.

O Leipzig soma os primeiros pontos no campeonato, depois de ter entrado a perder frente ao Mainz. Já o Estugarda perde, depois do triunfo na primeira jornada com o Furth.