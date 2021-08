Pedro Rodríguez é assunto em Itália. Deixa a Roma e assina pela Lazio

É uma mudança incomum, mas Pedro Rodríguez assumiu-a: trocou a Roma pela Lazio. O avançado espanhol, de 34 anos, foi apresentado, esta quinta-feira, pelo novo clube, depois de ter rescindido contrato com a Roma.

Não é uma transferência como outra qualquer, nem uma simples troca de camisola. Pedro passou para "o outro lado da barricada". Rivais eternos, Roma e Lazio convivem no mesmo espaço, no Olímpico, mas não partilham muito mais coisas.

De acordo com a imprensa italiana, o jogador assina a custo zero, depois de ter acertado a rescisão com a Roma. Tinha mais dois anos de contrato, mas o clube entendeu ser esta a melhor solução para poupar os 6 milhões de euros de vencimentos que teria de pagar ao antigo jogador do Barcelona.

Pedro troca também Mourinho, treinador que o levou para o Chelsea, por Maurizio Sarri, com quem também trabalhou em Londres. Na época passada, na Roma de Paulo Fonseca, fez 40 jogos e marcou seis golos.