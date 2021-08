Marselha empresta Darío Benedetto ao Elche

Darío Benedetto está confirmado como reforço do Elche, por empréstimo do Marselha. O ponta de lança argentino, de 31 anos, terá a primeira experiência na liga espanhola, depois de duas temporadas no clube francês.

Benedetto, de 31 anos, fez 41 jogos na época passada, com seis golos. O avançado reforça o contingente argentino do Elche, que já conta com Iván Marcone, Lucas Boyé, Pablo Piatti e Guido Carrillo.

O ponta de lança, formado no Arsenal de Sarandí, passou ainda por Defensa y Justicia, Gimnasia Jujuy e Boca Juniors. Passou, ainda, pelo futebol mexicano, por Tijuana e América.