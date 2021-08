Roger Schmidt: "PSV foi a melhor equipa, merecíamos muito mais"

Roger Schmidt, treinador do PSV, ficou satisfeito com a prestação da sua equipa e acredita que foi superior ao Benfica, apesar do triunfo das águias por 2-1.

"Estou feliz com o desempenho desta noite. Fizemos um bom jogo e fomos a melhor equipa. Merecíamos mais do que 2-1. Vamos ter mais uma luta. A posição inicial não é ideal, mas estamos confiantes", disse, aos meios de comunicação holandeses.

O Benfica marcou dois na primeira parte, mas Schmidt elogia a primeira parte da sua equipa. Para o técnico, continua tudo em aberto.

"Também jogámos bem na primeira parte. Houve dois momentos em que eles marcaram, foi isso. Mas também tivemos os nossos momentos, melhores que o Benfica. Tudo ainda é possível", termina.