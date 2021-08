Registo criminal de Rúben Semedo trava transferência para o Wolverhampton

O Wolverhampton desistiu da contratação de Rúben Semedo ao Olympiacos, devido ao registo criminal do internacional português, que impede a contratação de ser finalizada, confirmou a Renascença junto de fonte próxima do processo.

Apesar do forte interesse do clube inglês na sua contratação, o registo criminal torna improvável que o central conseguisse um visto de trabalho do governo britânico, o que travou por completo as negociações. O clube procura já outras soluções para a posição.

O defesa-central de 27 anos esteve detido durante cinco meses, entre fevereiro e julho de 2018, por alegadamente ter sequestrado, agredido e ameaçado um homem na sua residência em Espanha, enquanto jogava pelo Villarreal.

Depois do incidente em Espanha, Rúben Semedo destacou-se no Huesca, Rio Ave e Olympiacos, clube que representa desde 2019 e onde as exibições convenceram Fernando Santos a estreá-lo na seleção. Rúben Semedo soma três internacionalizações.



Rúben Semedo foi formado no Sporting, onde realizou 48 jogos na equipa principal, antes de se mudar para o Villarreal. O central é peça fundamental no Olympiacos de Pedro Martins há duas temporadas e tem contrato até 2023.

O Wolverhampton, orientado pelo português Bruno Lage, conta com vários lusos no plantel: José Sá, Nélson Semedo, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Francisco Trincão, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva.