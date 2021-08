Malmo e Young Boys mais perto da fase de grupos da Liga dos Campeões

O Malmo e o Young Boys venceram as respetivas partidas da primeira mão do "play-off" da Liga dos Campeões e estão mais perto da fase de grupos.

Os suecos receberam e bateram os búlgaros do Ludogorets, por 2-0. Birmancevic abriu o marcador, aos 26 minutos, e Berget fechou o resultado, aos 61.

Na Suíça, o Young Boys bateu o Ferencváros por 3-2, apesar de ter jogado grande parte do jogo com 10 unidades. Boli abriu o marcador para os húngaros, aos 14 minutos, mas a vantagem só durou dois minutos, com o empate de Elia.

Hefti foi expulso nos suíços aos 25 minutos de jogo. Uzini falhou penálti aos 27 e Christopher Pereira viu um golo anulado aos 28 minutos. O Young Boys surpreendeu e marcou dois: aos 40, Sierro chegou à vantagem e Garcia dilatou, aos 65 minutos de jogo.

Boli bisou no encontro aos 82 minutos de jogo, mas o resultado manteve-se até final.