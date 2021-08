Cristiano Ronaldo e os rumores de mercado. "Não posso permitir que continuem a brincar com o meu nome"

Cristiano Ronaldo pede respeito e garante que continua focado na carreira. Numa mensagem deixada nas redes sociais, o capitão português reagiu com veemência às várias notícias que circulam sobre o seu futuro.

"Não posso permitir que as pessoas continuem a brincar com o meu nome", escreveu o internacional luso.

Só esta terça-feira diz-se que CR7 terá sido oferecido ao Manchester City, ao mesmo tempo que o treinador do Real Madrid desmentiu que tenha pedido o seu regresso aos merengues.

"Continuo concentrado na minha carreira e no meu trabalho, empenhado e preparado para todos os desafios que tenho de enfrentar. Tudo o resto? Tudo o resto é apenas conversa".

Ronaldo acrescentou: “Mais do que um desrespeito para comigo enquanto homem e jogador, a forma fútil como o meu futuro ter sido abordado pela imprensa é um desrespeito para todos os clubes envolvidos nesses rumores, mas também aos seus jogadores e equipas técnicas”.

Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com a Juventus, clube que já está a trabalhar para a nova temporada.

Nesta mensagem nas redes sociais, o português deixou uma palavra especial sobre o Real Madrid: “A minha história no Real Madrid foi escrita. Foi gravada em números e palavras, em troféus e títulos, em recordes e manchetes. No Museu do Bernabéu e também na mente de todos os adeptos do clube. E para lá de tudo o que atingi, lembro que sempre tive, ao longo desses nove anos, uma relação de afeto profundo e de respeito para com a 'afición merengue', um afeto e respeito que mantenho desde então e que sempre assinalarei. Sei que os verdadeiros adeptos do Real Madrid vão continuar a ter-me nos seus corações e eu tê-lo-ei no meu.”