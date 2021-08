Tottenham inscreve Kane na Liga Conferência para defrontar Paços de Ferreira

O Tottenham inscreveu o avançado Harry Kane na Liga Conferência, apesar da polémica em torno da sua possível saída, e pode defrontar o Paços de Ferreira, na quinta-feira, na Mata Real.

Kane não foi convocado por Nuno Espírito Santo para o jogo da primeira jornada, frente ao Manchester City, mas integra uma lista de 25 jogadores onde não estão Tanguy Ndombele e Serge Aurier.

O avançado de 28 anos tinha anunciado em maio que queria deixar o Tottenham neste verão, sendo que o Manchester City já terá apresentado uma proposta de 100 milhões de euros.

Recentemente, Fabio Paratici, novo diretor desportivo do clube, revelou que continuava com esperança de segurar Kane no clube: "Mantê-lo aqui não é um objetivo meu, é o nosso objetivo enquanto clube. Ainda não falei com ele, nem quero chatear os jogadores que ainda estão no Euro, não me parece justo", disse, à Sky Itália.

Harry Kane, de 27 anos, fez toda a carreira no Tottenham, onde é formado. Na última temporada apontou 33 golos em 49 jogos.

O Paços de Ferreira recebe o Tottenham na próxima quinta-feira, às 19h00, na primeira mão do "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Conferência.