Souness. Derrota do City frente ao Tottenham explica proposta por Kane

Graeme Souness, antigo internacional escocês e ex-treinador, acredita que a derrota do Manchester City em casa do Tottenham, por 1-0, na primeira jornada da Premier League, mostra a necessidade da equipa de Guardiola de reforçar o ataque com Harry Kane.

O antigo técnico de 68 anos, que orientou o Benfica entre 1997 e 1999, destaca que os "citizens" não marcam qualquer golo há três jogos consecutivos.

"Precisam de um goleador. O melhor marcador deles na época passada foi o Gundogan. Não é física quântica. Não fizeram uma proposta pelo Kane sem motivo", disse, à Sky Sports.

Harry Kane ficou de fora da ficha de jogo nas opções de Nuno Espírito Santo, mas os "Spurs" venceram na mesma, por 1-0, com golo de Son. O City apresentou uma proposta de 100 milhões de euros pelo capitão da seleção inglesa, que se apresentou mais tarde aos treinos.

"O poder hoje em dia está nos jogadores. É desagradável ver o Harry Kane querer sair quando ainda tem três anos de contrato, mas o desfecho é inevitável. Acho que ele vai sair", termina.

O avançado de 28 anos tinha anunciado em maio que queria deixar o Tottenham neste verão, sendo que o Manchester City já terá apresentado uma proposta de 100 milhões de euros.



Recentemente, Fabio Paratici, novo diretor desportivo do clube, revelou que continuava com esperança de segurar Kane no clube: "Mantê-lo aqui não é um objetivo meu, é o nosso objetivo enquanto clube. Ainda não falei com ele, nem quero chatear os jogadores que ainda estão no Euro, não me parece justo", disse, à Sky Itália.

Harry Kane, de 27 anos, fez toda a carreira no Tottenham, onde é formado. Na última temporada apontou 33 golos em 49 jogos.