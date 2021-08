O médio Renato Sanches está hospitalizado e deverá ser operado em breve.

Na rede social Instagram, o internacional português deixou-se fotografar e anexou mensagem de esperança juntamente com a imagem: “Vejo-vos a todos em breve”.

Não há ainda confirmação oficial da cirurgia mas, no sábado, o treinador do Lille falava em exames médicos a uma lesão no joelho.