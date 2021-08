Real Madrid segura Courtois até 2026

O guarda-redes belga Thibaut Courtois, de 29 anos, renovou contrato com o Real Madrid e vai manter-se nos merengues até 2026.

“Thibaut Courtois assinou a renovação do contrato com o Real Madrid, ao lado do presidente do clube, Florentino Pérez. O guardião permanecerá vinculado ao clube até 30 de junho de 2026. Após a assinatura do novo contrato, foi presenteado com uma camisola com seu nome e o número 2026”, lê-se numa pequena nota divulgada pelo Real Madrid.

O guarda-redes internacional belga está no Real desde 2018/19 e, no último fim de semana, no arranque da liga espanhola, alcançou a marca dos 100 jogos pelo emblema de Madrid, no triunfo por 4-1 no campo do Alavés.

Formado no Genk, clube que iniciou a sua carreira profissional, Courtois rumou com apenas 19 anos ao Atlético Madrid, em que se manteve durante três épocas, tendo depois ingressado no Chelsea, passando quatro temporadas em Londres.

Em 2018, Courtois recebeu o prémio de melhor guarda-redes do ano da FIFA, depois de ter sido considerado o melhor entre os postes no Mundial2018, ao serviço da Bélgica.