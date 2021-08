Florentino Luís muito perto do Getafe, confirma presidente

Florentino Luís está muito perto de ser reforço do Getafe, por empréstimo do Benfica, confirmou o presidente dos espanhóis, Ángel Torres Sánchez, em declarações ao jornal "O Jogo".

"Estamos à espera do 'ok' do Benfica. Não sei quando isso poderá acontecer, mas nesta fase só aguardamos que o Benfica aceite a proposta para que o miúdo possa sair", disse. Em cima da mesa está um empréstimo com opção de compra.

Ángel Torres Sánchez garante que o internacional sub-21 está "feliz com a possibilidade de jogar no Getafe. Quer jogar mais e está disposto a vir, só falta que o Benfica permita que tudo avance".

Florentino, de apenas 21 anos, vai para o segundo emprésitimo consecutivo, depois de ter feito apenas 11 jogos no Mónaco na temporada passada.

O médio defensivo estreou-se no Benfica com Bruno Lage, e somou 32 jogos na equipa principal das águias, mas está tapado nas opções de Jorge Jesus por jogadores como Weigl, João Mário e Meité, dois dos quais reforços de verão.