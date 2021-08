Barcelona com herói improvável no primeiro triunfo sem Messi

O Barcelona venceu a Real Sociedad, por 4-2, na primeira partida oficial sem Leo Messi,

Os golos dos catalães na abertura do campeonato espanhol foram apontados por Piqué, Martin Braithwaite (2) e Sergio Roberto.

Os visitantes bascos ainda descontaram por Julen Lobete e Mikel Oyarzabal.

Messi, que agora é do PSG, não foi esquecido: muitos dos adeptos tinham a sua camisola vestida, mostraram tarjas e cantaram o seu nome ao minuto 10 da partida.

Já o Atlético Madrid iniciou a defesa do título com um triunfo (2-1) diante do Celta, com um "bis" de Ángel Correa.