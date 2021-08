Raphael Varane é reforço do Manchester United, para as próximas quatro temporadas. O central francês deixa o Real Madrid e este sábado já esteve no Old Trafford a saudar os adeptos.

Os clubes não divulgam o valor do negócio, mas a imprensa, em Inglaterra e Espanha, fala de 50 milhões de euros.

Varane esteve na bancada do estádio do United a assistir à goleada ao Leeds (5-2), no arranque da Premier League, com Bruno Fernandes a assinar um "hat-trick".