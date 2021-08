​Bruno Fernandes arranca liga inglesa com “hat-trick”. Veja os golos

O Manchester United venceu este sábado o Leeds, por 5-1, com três golos a serem assinados pelo internacional português Bruno Fernandes.



O médio, ex-Sporting, arrancou a Liga inglesa a todo o gás, em sociedade com o francês Paul Pogba, autor de quatr assistências para os seus companheiros.

Bruno Fernandes abriu o marcador à passagem da meia-hora de jogo, com um golo de pé esquerdo, depois de um passe de Pogba a rasgar a defensiva adversária.

Depois do intervalo, o Leeds de Marcelo Bielsa chegou ao empate, por Luke Ayling, mas a partir daí só deu Manchester United.

A resposta dos “red devils” foi demolidora. Greenwood repôs a vantagem aos 52 minutos e Bruno Fernandes deu expressão de goleada ao resultado, com mais dois golos aos 54' e 60'.

O brasileiro Fred assinou o quinto golo do Manchester United, oito minutos depois, para alegria dos adeptos que encheram as bancadas de Old Trafford.

A Premier League arrancou na sexta-feira, com uma surpreendente derrota do Arsenal, por 2-0, frente ao recém-promovido Brentford, que regressou ao convívio dos grandes ao fim de 74 anos.

Jogos e resultados da 1ª jornada

SEXTA-FEIRA

Brentford 2-0 Arsenal

SÁBADO

Manchester United 5-1 Leeds

Leicester - Wolverhampton (15h00)

Watford - Aston Villa (15h00)

Everton - Southampton (15h00)

Chelsea - Crystal Palace (15h00)

Burnley - Brighton (15h00)

Norwich - Liverpool (17h30)

DOMINGO

Newcastle - West Ham (14H00)

Tottenham - Manchester City (16H30)