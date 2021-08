Vestergaard troca Southampton pelo Leicester City

O Leicester City anunciou a contratação do defesa-central Jannik Vestergaard, proveniente do Southampton.

De acordo com a imprensa inglesa, o dinamarquês de 29 anos custa uma verba a rondar os 18 milhões de euros ao Leicester City.

Vestergaard esteve as últimas três temporadas no Southampton, a última como titular indiscutível, tendo apontado três golos em 32 jogos disputados.



Formado no Brondby, passou a maior parte da carreira na Bundesliga, tendo passado pelo Hoffenheim, Werder Bremen e Borussia Monchengladbach. Vestergaard foi titular no eixo da defesa da seleção dinamarquesa, que chegou às meias-finais do Euro 2020.

"Conheço alguns jogadores aqui, vai ser fácil adaptar-me. Estou muito feliz por estar aqui, é um clube especial que tem tido sucesso nos últimos anos e o projeto é muito entusiasmante, visto de fora. Fazer parte é especial para mim", disse, aos meios do clube.

O Leicester investe na contratação de um central, depois da grande lesão de Wesley Fofana, que deverá falhar metade da temporada.