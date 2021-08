Pochettino: "PSG foi a casa do 'Big Brother' nos últimos dias"

Mauricio Pochettino considera que não há muito a revelar sobre a chegada de Messi ao PSG, porque o mundo "viu tudo em direto". Na primeira conferência de imprensa, após a contratação de Messi, o treinador destaca a forma como o antigo jogador do Barcelona foi recebido.

Algo que, sublinha, não será novidade para ninguém, "porque o PSG foi a casa do 'Big Brother' nos últimos dias", graceja.

Pochettino está ansioso por algum recato, mas não esconde estar entusiasmado como desafio que tem pela frente, que passa por fazer uma equipa com muitas estrelas que "brilham por si só" no plantel do PSG.