Mourinho aguarda por Tammy Abraham em Roma

Tammy Abraham é o ponta de lança pretendido por José Mourinho para suceder a Edin Dzeko na Roma. De acordo com a imprensa inglesa, os clubes já chegaram a acordo, por 40 milhões de euros, mas falta a assinatura do jogador.

Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, está em Londres para tentar levar Abraham para Itália. À espera do ponta de lança, de 23 anos, estará um contrato de cinco anos, à razão de 4 milhões, por época, mais bónus.

Tammy Abraham cruzou-se com Mourinho no Chelsea, no início do seu percurso profissional, mas não chegou a ser utilizado pelo treinador português.

Vencedor da Liga dos Campeões, pelos londrinos, na época passada, Abraham foi utilizado em 37 jogos e marcou 12 golos. O internacional ingês fixou-se em Stamford Bridge, após empréstimos a Bristol City (26 golos), Swansea City (treinador por Carlos Carvalhal, oito golos) e Aston Villa (26 golos).

Nas duas últimas épocas, no Chelsea, marcou 30 golos. A Roma está no mercado por um ponta de lança, depois da saída de Dzeko para o Inter de Milão.