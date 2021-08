O Lorient surpreendeu ao vencer o Mónaco, em casa, por 1-0, no arranque da segunda jornada da Ligue 1, em França.

Terem Moffi marcou o único golo da partida, aos 31 minutos, de grande penalidade. Gelson Martins jogou de início no Mónaco e saiu aos 69 minutos para dar lugar a Fàbregas.

Com este resultado, o Lorient é líder do campeonato francês, à condição, com quatro pontos, enquanto que o Mónaco fica no 16º, ainda sem vencer.