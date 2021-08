Brentford estreia-se na Premier League com vitória frente ao Arsenal

O Brentford estreou-se na Premier League com uma vitória, em casa, por 2-0, frente ao Arsenal.

O clube foi promovido pela primeira vez na sua história ao patamar superior do futebol inglês e arranca com uma vitória frente a um dos grandes clubes do país.

Sergi Canos abriu o marcador, aos 22 minutos, com um remate ao primeiro poste. No segundo tempo, Norgaard aproveitou uma falha na defensiva do Arsenal e cabeceou para o segundo golo.

Arteta, treinador do Arsenal, não contou com Aubameyang nem Lacazette, e disse que a dupla "não se estava a sentir bem".

O português Nuno Tavares fez a sua estreia oficial pelos "gunners", tendo sido lançado em jogo aos 81 minutos.