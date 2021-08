Tuchel explica Kepa nos penáltis. "É melhor a defendê-los"

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, explica que a substituição de guarda-redes antes das grandes penalidades da Supertaça europeia estava planeada e Mendy aceitou a decisão.

"O Kepa tem uma percentagem melhor nos penáltis, os analistas e os treinadores de guarda-redes mostraram-me os dados. É fantástica a forma como o Mendy aceitou esta decisão. O Kepa é melhor a defender penáltis, são os dois jogadores de equipa e o Mendy ficou feliz por ver o colega fazer isto pela equipa", disse, no final da partida.

Kepa defendeu dois penáltis e foi essencial para a conquista do troféu. Tuchel diz que o tópico das grandes penalidades já foi discutido no início da época anterior.

"Não foi espontâneo. Conversámos sobre isto com os guarda-redes logo depois do primeiro jogo de Taça, com o Burnley no ano passado. Tínhamos algumas estatísticas, estávamos bem preparados", termina.