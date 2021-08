“Messi paga-se a ele próprio”

Questionado sobre se o PSG, mediante o investimento que está a realizar esta temporada, que se junta ao de anos anteriores, vai cumprir as regras do "fair-play" financeiro, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi garantiu que não haverá qualquer irregularidade .

O especialista compara este negócio ao que Paris Saint-Germain realizou com Neymar, no entanto, no caso do jogador brasileiro houve uma verba superior a 220 milhões de euros. Messi terminou contrato com o Barcelona.

Daniel Sá diz que "Messi é dos poucos jogadores que se pagam a eles próprios e ainda sobra algum para o clube". "O PSG vai aumentar as receitas de bilheteira, dos patrocínios e do 'merchandising'. Messi vai dar retorno desportivo e comercial ao clube francês”, acrescenta, em entrevista a Bola Branca .

O diretor executivo do IPAM (Instituto Português de Administração de Comércio), considera que o investimento do PSG em Messi - salário a rondar os 35 milhões de euros, por época - terá retorno.

O futebol negócio

O mundo do futebol continua ligado na mudança de Messi do Barcelona para o PSG, naquela que, para muitos, foi uma vitória do futebol negócio. Daniel Sá admite que “há esse risco, até porque o modelo de negócio do futebol europeu mudou muito nos últimos 20 anos. Por alguma razão os dois clubes com maior poderio financeiro, Manchester City e PSG, são quase extravagâncias de dois milionários. Mas o futebol é visto atualmente como entretenimento e compete com a moda, a música, o cinema e as outras modalidades desportivas. E esse é um mundo muito exigente e competitivo", termina.



Lionel Messi deixou o Barcelona, depois de 17 temporadas, devido a problemas financeiros do clube catalão. Livre de contrato, o argentino assinou por duas épocas com o PSG. Na apresentação oficial, Messi justificou a sua escolha, considerando que se trata do clube ideal para voltar a vencer a Liga dos Campeões.