Jornal espanhol revela intenção do PSG de juntar Ronaldo a Messi

O jornal desportivo "As" avança, esta quinta-feira, que o PSG, depois de contratar Lionel Messi, vai atrás de Cristiano Ronaldo. O plano de Nasser Al-Khelaifi, proprietário do clube francês, é aguardar que CR7 termine contrato com a Juventus - o que acontece em junho de 2022 -, convencê-lo a viajar para Paris e, finalmente, juntar-se a Messi.

De acordo com a notícia publicada pelo diário espanhol, Jorge Mendes, representante do jogador português, já estará ao corrente da intenção do Paris Saint-Germain.