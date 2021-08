Hertha renova contrato do capitão Boyata

O Hertha de Berlim anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato de Dedryck Boyata até junho de 2024. O internacional belga, capitão do Hertha, inicia a terceira época no clube e fica com mais duas de ligação.

Contratado ao Celtic em 2019, Boyata viveu um ano complicado, devido a lesões, e fez apenas 19 jogos pelo Hertha, mas sente "a confiança dos dirigentes". "Sempre senti confiança, mesmo quando estive lesionado", diz o jogador, em declarações publicadas no site dos alemães.

Fredi Bobic, diretor desportivo do Hertha, realça a importância de manter Boyata, o capitão de equipa, "um líder importante que desempenha um papel central no nosso planeamento".