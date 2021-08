Austrália prepara candidatura para organizar Mundial em 2030 ou 2034

"E há um histórico", acrescentou. "Veja-se o Canadá, foi anfitrião do Campeonato Mundial de Futebol feminino em 2015 e 11 anos mais tarde vai acolher o Campeonato Mundial de Futebol masculino com os Estados Unidos [e o México]. Vejam o Brasil: acolheram o Campeonato do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016", lembrou.

O líder da federação australiana, James Johnson, defendeu que se deve aproveitar o impulso da organização do Campeonato Mundial feminino em 2023 e dos Jogos Olímpicos em Brisbane em 2032, coorganizados com a Nova Zelândia.

Johnson reconheceu, no entanto, um obstáculo ao plano: o torneio de 2030 irá provavelmente para a Europa ou América do Sul, uma vez que o próximo vai realizar-se no Qatar, um membro da Confederação Asiática de Futebol, tal como a Austrália, e o torneio de 2026 será organizado na América do Norte.

Mas, salientou, pelo menos o de 2034 seria uma oportunidade para a Austrália, cuja seleção se classificou para as últimas quatro finais do Campeonato do Mundo.

O país tentou anteriormente a candidatura para 2022, mas a proposta, que custou aos contribuintes 45 milhões de dólares australianos (28 milhões de euros), recebeu apenas um voto, contra o vencedor, o Qatar.