"Vão ficar espantados com as vendas desde que anunciámos Messi", diz presidente do PSG

O presidente do PSG garante que a contratação de Messi foi cuidadosamente avaliada e o clube avançou com a certeza de que o investimento vai compensar, não só a nível desportivo, mas também financeiramente. Nasser Al-Khelaifi promete revelar os números das vendas nos últimos dias, desde que Messi foi associado e, posteriormente, confirmado como reforço do PSG.

Nasser Al-Khelaifi foi bem mais solene no momento de garantir que o clube não entrará em incumprimento, face às regras do "fair-play" financeiro da UEFA. O investimento do PSG volta a ser muito elevado, no reforço do plantel, para o presidente sublinha que "antes de qualquer decisão, consultámos a equipa financeira e a equipa jurídica". "Nós cumprimos as regras do 'fair-play' financeiro desde o primeiro e dia e vamos continuar a fazê-lo", assegura.

"Muito feliz" por ter contratado aquele que consider ser "o melhor futebolista do mundo, o único que ganhou seis bolas de ouro". "Ele faz o futebol mágico, bonito e ele é um vencedor.

Será entusiasmante para os nossos adeptos e para os adeptos em todo o mundo", prevê.