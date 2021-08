Messi: "PSG é o lugar ideal para voltar a ganhar a Champions"

"Não é fácil ganhar a Champions, mas o PSG sabe disso. Esteve muito perto de o conseguir nos últimos anos. Chego a uma equipa que está feita e venho ajudar para tentarmos ganhar a Champions. O meu meu sonho é voltar a ganhar a Liga dos Campeões e aqui é o lugar ideal para o conseguir", diz o novo número 30 dos parisienses, na conferência de imprensa da sua apresentação como reforço do PSG, no Parque dos Princípes.

Messi multiplicou elogios ao plantel, à equipa técnica, à direção e à estrutura do clube. A qualidade que identificou também pesou na decisão de assinar por duas temporadas pela equipa de Paris, depois de ficar sem contrato com o Barcelona.

"Espero que juntos possamos ser mais fortes. O balneário também pesou na minha decisão. Vou reencontrar-me com Neymar, Di Maria. É uma felicidade enorme, uma loucura poder partilhar o balenário com este plantel. Reforçou-se com jogadores espetaculares, que se juntaram aos que já cá estavam", observa.

Messi, de 34 anos, acrescenta, ainda, que o espírito "ambicioso", "vitorioso" do PSG também facilitou a sua opção, bem como a forma como os dirigentes "se posicionaram, logo após o Barcelona emitir o comunicado da minha saída", revela.

Na lista de motivos que o levaram a decidir por prosseguir a carreira no Parque dos Princípes, Messi ainda incluiu a grandeza da liga francesa, "que cresceu muito nos últimos anos, com um forte contributo do PSG", e a "proximidade" com Mauricio Pochettino. "Claro que falei com o treinador. Já nos conhecemos há algum tempo. Há uma proximidade, até porque somos argentinos. O treinador e os jogadores fizeram muito para que eu escolhesse este clube", conclui.