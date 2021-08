Chelsea bate Villarreal nos penáltis e vence a Supertaça europeia

O Chelsea conquistou a Supertaça europeia, após desempate por grandes penalidades, frente ao Villarreal, depois de um empate a um golo no tempo regulamentar.

Zyech abriu o marcador para os campeões europeus, aois 27 minutos de jogo, depois de um cruzamento de Havertz.

O Villarreal respondeu e criou muitas oportunidades de golo, com Gerard Moreno e Alberto Moreno a mandarem ao ferro em duas ocasiões. Gerard Moreno viria mesmo a empatar o encontro, aos 73 minutos, depois de grande calcanhar de Dia na assistência.

O jogo foi para prolongamento, mas o marcador não voltou a mexer. O treinador Tuchel decidiu trocar de guarda-redes antes das penalidades, colocando Kepa em jogo no lugar de Mendy, e foi uma escolha decisiva.

O Chelsea começou mal nos penáltis, com Asenjo a defender o primeiro penálti de Havertz. Na segunda série, Mandi também não conseguiu ultrapassar Kepa. Moreno, Estupiñan, Gómez, Raba e Foyth marcaram para o Villarreal, Azpilicueta, Alonso, Mason Mount, Jorginho, Pulisic e Rudiger marcaram para o Chelsea.

No sétimo penálti do Villarreal, Kepa defendeu o penálti de Albion, capitão do Villarreal, e conquistou o troféu.