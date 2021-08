Rui Vitória lamenta instabilidade no Spartak após eliminação com o Benfica

Rui Vitória, treinador do Spartak de Moscovo, lamenta que a instabilidade na estrutura do clube, com a demissão do direto desportivo a meio da eliminatória, tenha afetado a equipa frente ao Benfica.

"Nós e os jogadores não somos máquinas. As grandes equipas têm de estar focadas em jogar e não estar a pensar em coisas extra-jogo, estes casos desviam atenções e foco. Benfica deixou-nos intranquilos. Viemos para casa de um adversário forte e tudo ficou mais difícil. Mais do que atacarmos à maluca, era fundamental sermos coesos e consistentes, mas o primeiro golo foi decisivo", começou por dizer.

Dmitri Popov demitiu-se da estrutura do clube no intervalo do jogo frente ao Benfica, em Moscovo. Em causa estará a política de transferências da direção. Rui Vitória fala em cansaço mental, mas foca-se no campeonato e na Liga Europa.

"O cansaço não é só físico, mas também mental até por causa de uma série de coisas que têm vindo a acontecer. Às vezes pensam que basta estalar os dedos e as coisas saem. Agora é focar no campeonato e depois na Liga Europa. E arrepiar caminho e ir à luta", diz.