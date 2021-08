PSV Eindhoven segue em frente para o "play-off" da Liga dos Campeões

O PSV Eindhoven venceu na Dinamarca, em casa do Mitdjylland, por 1-0, e segue para o "play-off" da Liga dos Campeões, onde pode defrontar o Benfica.

Depois do triunfo por 3-0 na Holanda na primeira volta, os dinamarqueses não foram capazes de virar a eliminatória. O único golo da partida foi marcado pelo português Bruma, aos 93 minutos de jogo.

Caso o Benfica confirme a passagem frente ao Spartak de Moscovo, as águias medem forças com o PSV no "play-off".

Sheriff Tiraspol, Ferencvaros, Shakthar Donetsk e Mónaco também seguem para o "play-off".