PSG anuncia um "novo diamante". Messi está a chegar

O Paris Saint-Germain publicou um vídeo nas redes sociais em que deixa claro que Lionel Messi está a chegar. Sem revelar aquele que é o segredo menos bem guardado do mercado de transferências, o clube francês apresenta uma série de pistas que apontam para o jogador argentino.

No curto vídeo em que anuncia uma atualização do mercado com a chegada de um "novo diamante", apresente uma série de "flashes" elucidativos. Junta a camisola 10 da seleção argentina, tango, o espaço livre no balneário do Parque dos Príncipes, entre Neymar e Mbappé, seis bolas de ouro.

Messi está a chegar a Paris, naquela que será a grande transferência deste defeso. O pai do jogador, também seu representante, Jorge Messi confirmou, em Barcelona, que o filho vai jogar no PSG e o jornal "L'Équipe" confirma que Messi ficará com contrato válido por duas épocas, com mais uma de opção.