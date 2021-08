Messi já está em Paris. É reforço do PSG por duas épocas

Lionel Messi aterrou em Paris, esta terça-feira à tarde, e acenou aos fãs que o avistaram no aeroporto. O argentino vai assinar um contrato de dois anos, com mais um de opção com o PSG.

Antes de Messi chegar à capital francesa, o clube deixou claro que o acordo já estava fechado, ao publicar um vídeo , com várias pistas que apontavam para a contratação do argentino.

Messi, de 34 anos, assina a custo zero pelos franceses, depois de ter terminado contrato com o Barcelona. O jogador tinha a vontade de prosseguir a carreira nos catalães, mas o clube, depois de ter chegado a acordo sobre o valor do novo acordo, comunicou que o negócio não era viável. Em causa a débil situação financeira do Barça.