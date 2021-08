Messi apresentado pelo PSG na quarta-feira às 10h00

O Paris Saint-Germain anunciou, nas redes sociais, que vai apresentar formalmente a contratação de Lionel Messi na quarta-feira, às 10h00, no Parque dos Príncipes.

O argentino já chegou a Paris e acenou aos fãs que o avistaram no aeroporto. Messi vai assinar contrato ainda hoje por dois anos com o gigante francês, com mais uma época de opção. Messi já vestia uma camisola do PSG à chegada, onde se lia "Ici c'est Paris [Aqui é Paris]".

O clube já deixou claro que o negócio está fechado com várias publicações nas redes sociais, com as seis bolas de ouro conquistadas por Messi à frente da Torre Eiffel.

Messi, de 34 anos, assina a custo zero pelos franceses, depois de ter terminado contrato com o Barcelona. O jogador tinha a vontade de prosseguir a carreira nos catalães, mas o clube, depois de ter chegado a acordo sobre o valor do novo acordo, comunicou que o negócio não era viável. Em causa a débil situação financeira do Barça.

Seria necessário hipotecar 50 anos de direitos televisivos, explicou o presidente Joan Laporta. Messi despediu-se dos adeptos no sábado, numa conferência de imprensa em que não conteve a emoção. O argentino esteve 17 épocas no Barcelona, único clube que representou na carreira, como profissional.