Dono do PSG quer "fazer história" após contratar Messi

Nasser Al-Khelaifi, dono e presidente do Paris Saint-Germain, quer que a equipa "faça história", depois de contratar Lionel Messi ao Barcelona.

Numa breve declaração no site oficial do clube, no comunicado da contratação do astro argentino, o empresário do Catar mostra-se orgulhoso por Messi ter escolhido o PSG e espera que a equipa "faça história".

"Estou muito satisfeito pelo Messi ter escolhido o PSG e estamos muito orgulhosos por recebê-lo aqui em Paris. Ele não escondeu que o objetivo é continuar a ganhar troféus e o nosso é o mesmo. Juntar o Messi á nossa equipa confirma o sucesso do nosso recrutamento. Espero ver esta equipa a fazer história para todos os adeptos do PSG em todo o mundo", disse.



Messi, de 34 anos, assina a custo zero pelos franceses, depois de ter terminado contrato com o Barcelona, e assinou por dois anos.

O jogador tinha a vontade de prosseguir a carreira nos catalães, mas o clube, depois de ter chegado a acordo sobre o valor do novo acordo, comunicou que o negócio não era viável. Em causa a débil situação financeira do Barça.

Seria necessário hipotecar 50 anos de direitos televisivos, explicou o presidente Joan Laporta. Messi despediu-se dos adeptos no sábado, numa conferência de imprensa em que não conteve a emoção. O argentino esteve 17 épocas no Barcelona, único clube que representou na carreira, como profissional.