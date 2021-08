Diego Costa perto de se juntar a Hulk no Atlético Mineiro

Diego Costa está mais próximo de se tornar reforço do Atlético Mineiro. De acordo com o "globoesporte", o clube está a criar as condições financeiras para conseguir encaixar o ponta de lança.

A prioridade inicial de Diego Costa passava por ficar no futebol europeu, mas o cenário mudou e o Galo, líder do campeonato brasileiro, tornou-se um destino mais apelativo para o internacional espanhol.

O Besiktas estaria também na corrida, mas terá deixado de ser concorrente dos brasileiros.

O Atlético Mineiro, que conta já com Hulk no plantel, prepara-se para transferir Marrony para os dinamarqueses do Midtjylland e assim reunir condições para suportar o salário de Diego Costa.

Livre de contrato, depois de terminar a ligação ao Atlético de Madrid, o ponta de lança chegou a ser associado a interesse do Benfica. Aos 32 anos, o internacional espanhol deverá regressar ao seu país de origem a jogar, pela primeira vez, no Brasil.

O Penafiel foi o primeiro clube de Diego Costa, que passou ainda por Braga, Celta, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid e Chelsea.