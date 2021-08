Rui Vitória e o regresso à Luz. "Não há razão para me receberem mal, pelo contrário"

Rui Vitória, treinador do Spartak de Moscovo, vai regressar ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, clube onde conquistou dois campeonatos. O técnico acredita que não há motivos para ser mal recebido pelos adeptos.

"Passámos momentos muito bons para mim e para o clube, mas amanhã os adeptos vão querer que a sua equipa ganhe. Tenho um apreço pelo que vivemos aqui, mas agora estou do lado oposto. Só passa uma equipa. Mas não há razão para me receberem mal, pelo contrário, mas não me influencia", diz, em conferência de imprensa.

Depois da vitória encarnada por 2-0 na Rússia, Rui Vitória espera que o Spartak ainda seja capaz de lutar pela eliminatória, apesar do Benfica ser o favorito a passar.

"Vamos tentar lutar pela eliminatória, é a jogar fora, o resultado já está diferente do que antes do primeiro jogo. Por isso, a abordagem terá de ser naturalmente diferente. O Benfica é forte, domina os comportamentos necessários do jogo. Estamos preparados, vai ser difícil, resta-nos perceber isso e montar estratégia para contrariar favoritismo e a vantagem no marcador", continua.

Rui Vitória explica aquilo que a sua equipa tem de melhorar: "Temos de ser mais rigorosos a defender, mais determinados em cada lance, ganhar mais inspiração, criar automatismos na frente, há uma série de coisas a ser analisadas", termina.

O Benfica-Spartak de Moscovo está marcado para esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.