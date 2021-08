Espírito Santo confirma Kane na estreia do Tottenham na Premier League

Nuno Espírito Santo, treinador português do Tottenham, confirma que Harry Kane está disponível para o arranque da Premier League, frente ao Manchester City.

"Todos os jogadores que estão a treinar connosco vão ser opção", disse, em declarações à Sky News.

Harry Kane voltou aos trabalhos de pré-época no sábado e insistiu, através de um comunicado, que tal aconteceu na data planeada, apesar da imprensa inglesa ter anunciado que o avançado não se apresentar na segunda-feira anterior.

"Não vou entrar em detalhes da situação, mas quero clarificar que nunca me recusaria a treinar. Regresso ao clube amanhã, como planeado", disse o jogador.

O avançado de 28 anos tinha anunciado em maio que queria deixar o Tottenham neste verão, sendo que o Manchester City já terá apresentado uma proposta de 100 milhões de euros.



Recentemente, Fabio Paratici, novo diretor desportivo do clube, revelou que continuava com esperança de segurar Kane no clube: "Mantê-lo aqui não é um objetivo meu, é o nosso objetivo enquanto clube. Ainda não falei com ele, nem quero chatear os jogadores que ainda estão no Euro, não me parece justo", disse, à Sky Itália.

Harry Kane, de 27 anos, fez toda a carreira no Tottenham, onde é formado. Na última temporada apontou 33 golos em 49 jogos.