Cornelius reforça ataque do Trabzonspor

O Trabzonspor confirmou, esta segunda-feira, a contratação do ponta de lança dinamarquês Andreas Cornelius, que nas duas últimas épocas jogou no Parma.

O clube italiano desceu à segunda divisão e transferiu o jogador por 5 milhões de euros para a Turquia. De acordo com a imprensa italiana, o avançado vai receber 2 milhões de euros, por ano, em salários.

Cornelius, de 28 anos, não foi feliz na temporada passada, com um golo em 30 jogos, depois de na primeira época em Parma ter feito 12 golos, em 27 partidas. Destacado no Copenhaga, o ponta de lança, que esteve no Euro 2020 ao serviço da Dinamarca, deixou o seu país em 2017 para jogar na Atalanta. Antes de rumar ao Parma ainda jogou pelo Bordéus.