Bojan Krkic junta-se a Iniesta no Vissel Kobe

Bojan Krkic vai voltar a jogar com Andrés Iniesta, dez anos depois de terem estado juntos no Barcelona. O avançado espanhol foi anunciado como reforço dos japoneses do Vissel Kobe, onde Iniesta cumpre a quarta temporada.

Formado no Barça, Krkic, que deixa os canadianos do Montréal, surgiu muito jovem na equipa principal e era uma das grandes promessas do clube. O fulgor com que iniciou a carreira acabou por não ter uma sequência dentro das expecativas geradas.

Depois de quatro épocas no Barcelona, Krkic deixou a Catalunha e passou por Itália, onde representou Roma e Milan. Foi campeão holandês pelo Ajax, em 2014, e na época seguinte rumou a Inglaterra, para jogar no Stoke City.

Passou, ainda, pelos alemães do Mainz e voltou a Espanha para jogar no Alavés. Desde 2019 que joga na MLS, pelos canadianos do Montréal. O internacional espanhol junta-se agora, aos 30 anos, ao Vissel Kobe. Além de Iniesta, o clube conta ainda com outros dois ex-Barcelona: Thomas Vermaelen e Sergi Samper.